Брянск, 10 февраля, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 10 февраля перехватили и уничтожили в небе над Брянской областью три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Другие подробности случившегося не приводятся.