Рейкьявик, 8 февраля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Это уже второе подобное событие в этом году. Об этом сообщила метеослужба страны.

Кадр из видео

«Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Через полчаса на месте началось вулканическое извержение», — говорится в сообщении службы», — уточнили метеорологи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865909" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По фотографиям, которые сделала береговая охрана, извержение произошло там, где и в прошлый раз. На месте образовалась трещина длиной три километра от горы Сунднукур.

Вулканическая активность для Исландии привычна. Здесь находится несколько горно-вулканических систем.

В 2010-м извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января было предыдущее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес. Метеорлоги сообщали, что оно стало пятым с 2021 года.

Предыдущее извержение было 18 декабря. В результате пришлось эвакуировать четыре тысячи жителей города Гриндавик и закрыть для туристов популярный геотермальный курорт «Голубая лагуна».