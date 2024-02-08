Мощное извержение вулкана началось в Исландии второй раз за год
Рейкьявик, 8 февраля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. Это уже второе подобное событие в этом году. Об этом сообщила метеослужба страны.
«Сегодня в 5:30 утра (8:30 мск) сильная сейсмическая активность началась к северо-востоку от горы Силингарфелл. Через полчаса на месте началось вулканическое извержение», — говорится в сообщении службы», — уточнили метеорологи.
По фотографиям, которые сделала береговая охрана, извержение произошло там, где и в прошлый раз. На месте образовалась трещина длиной три километра от горы Сунднукур.
Вулканическая активность для Исландии привычна. Здесь находится несколько горно-вулканических систем.
В 2010-м извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Как сообщало ИА Регнум, 14 января было предыдущее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес. Метеорлоги сообщали, что оно стало пятым с 2021 года.
Предыдущее извержение было 18 декабря. В результате пришлось эвакуировать четыре тысячи жителей города Гриндавик и закрыть для туристов популярный геотермальный курорт «Голубая лагуна».