Москва, 8 февраля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В Китае отказали в бункеровке (заправке топливом и моторными маслами) контейнеровозу Moskva, принадлежащему транспортной группе Fesco. Об этом 8 февраля заявил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в рамках международного форума «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса».

РИА Новости / Виталий Аньков

«Пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае», — привело его слова «РИА Новости».

Северилов добавил, что сейчас группа занимается решением этой проблемы, для чего, по его словам, нужно провести по сути спасательную операцию, так как контейнеровоз не бункерует одна из крупных китайских компаний из-за российского бенефициара.

«Мы думаем, что это единичный случай, сейчас выясняем все обстоятельства. Скорее всего, это связано с наступающим китайским Новым годом», — добавил председатель совета директоров.

Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco весной 2023 года, его полная грузоподъёмность составляет 31 407 тонн, а грузовая вместимость — 2 471 TEU.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля издание «Ведомости» со ссылкой на источники сообщило о прекращении крупным китайским банком Chouzhou Commercial Bank расчётов с клиентами из России и Белоруссии. Представители бизнеса подтвердили изданию, что по этой причине уже сорвалось несколько сделок.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что этим вопросом занимается правительство России. Он подчеркнул, что Москва ведёт плотный диалог с Пекином и будет в его рамках решать все возникающие проблемы.