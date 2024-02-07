Москва, 7 февраля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Оператор ГПБ Мобайл стал «Виртуальным оператором года» с лучшими конвергентными продуктами» в ежегодной премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жюри отметило программу лояльности «Быть вместе», с которой держатели дебетовых и кредитных карт Газпромбанка могут получать скидки на связь от ГПБ Мобайл, оплачивая картами свои ежедневные покупки.

«Мы очень рады, что создаем одни из лучших продуктов для наших клиентов. Это не просто выгодные тарифы — это тарифы с финансовыми привилегиями. Спасибо за это признание!» — прокомментировала генеральный директор ГПБ Мобайл Анастасия Спешилова.

Кроме того, эксперты ComNews Awards высоко оценили и другие привилегии, которые получают абоненты оператора. Среди них — надбавка к процентной ставке, возврат стоимости года связи при использовании кредитных карт банка и ежемесячное начисление дополнительных минут при зачислении пенсии на карту Газпромбанка.

Конвергентные предложения у оператора есть и с другими партнерами, например, скидка на мобильную связь до 50% при заправках на АЗС «ГазпромНефть».

«Награда от ComNews Awars — это еще один показатель того, что мы обеспечиваем превосходный сервис. ГПБ Мобайл предлагает своим клиентам выгодные ценовые условия, не забывая при этом и о дополнительных привилегиях на стороне банка, и в результате учитываются реальные потребности клиента», — отметил первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович. «Я верю в этот проект, и награды ГПБ Мобайл — это стимул развивать и совершенствовать его», — добавил Попович.