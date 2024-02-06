Москва, 6 февраля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. С 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве пройдет II международный фестиваль документального кино «RT. Док: Время героев». В программу кинофестиваля войдут 27 лент о героях специальной военной операции. Руководитель документального вещания RT, генеральный продюсер фестиваля «RT. Док: Время героев» Екатерина Яковлева рассказала о программе мероприятия и о показе фильмов на передовой.

«RT. Док: Время героев» Генеральный продюсер фестиваля «RT. Док: Время героев» Екатерина Яковлева

Прежде чем провести II международный фестиваль документального кино «RT. Док: Время героев» в Москве, вы с командой побывали в городах России, показывали фильмы с передовой. В каком городе вас встретили лучше всего?

Трудно сказать. Мы сделали фестиваль в Москве, в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде — везде нас хорошо встретили. Столько теплых слов было сказано в адрес фестиваля, но в первую очередь, конечно же, в адрес наших бойцов. Зрители писали пожелания на специальных стендах, которые были установлены на выходе из зрительного зала, а мы только успевали их менять. Люди шли к нам за атмосферой единства, братства. Шли за тем, чтобы стать ближе к нашим ребятам, которые там жизнь отдают, чтобы здесь у нас был мир.

Как на передовой восприняли фильмы, вы ведь и там, на передке, организовали кинопоказы?

Мы были на Донбассе в пяти подразделениях и госпитале, показывали там фильмы фестиваля. Казакам показали фильм «Казаки», ленту «Пацаны батальона «Восток» — бойцам из этого же батальона, фильм «Сила» произвел на всех огромное впечатление — он о том, как тыл объединился в своей помощи фронту. Для ребят это очень важно — увидеть, узнать, что их любят, о них думают, каждая весточка, любое внимание, помощь, детские письма — всё это на вес золота. Из соображений безопасности мы быстро всё делали — быстро разворачивались, показывали фильм, сворачивались, и вот представьте себе картину: сидят в землянке богатыри с оружием, в амуниции, и у них текут слезы. Мы привезли с собой эти бесценные эмоции, покажем в фильме «Агитбригада». Он об этой нашей поездке на Донбасс.

Фильм-открытие фестиваля — премьера документальной ленты Клима Поплавского «Военкоры-3: он молится на языке Бога», о чем этот фильм и почему такое название?

Это третий наш фильм, снятый военкорами о военкорах, бесстрашными — о бесстрашных. У нас вышла своего рода сага. Очень интересно посмотреть закадровую жизнь людей, которых мы знаем, как правило, из кадра, когда они ведут свои репортажи. У военкоров очень нелегкий труд. Третий фильм — об обозревателе RT на арабском Саргоне Хадая, этот человек находится в самых горячих точках специальной военной операции — Кременная, Бахмут, Сватово, всегда рядом с военными, рядом с оружием, что, конечно, совсем не про безопасность. Почему «он молится на языке Бога»? Потому что Саргон — сын России и Сирии, говорит на русском и арабском языке, и он христианин. Автор и режиссер фильма Клим Поплавский пробыл с Саргоном две недели и не раз слышал, как военкор произносит свои молитвы к Богу на арамейском. Вообще тема религии, веры актуальна как никогда. Там в каждом блиндаже есть иконостас, рядом православные, мусульмане, без веры там никуда, сколько действительно чудесных историй рассказывают бойцы. Мы в рамках деловой программы сделаем круглый стол с участием Бориса Корчевникова «Почему на войне нет атеистов», думаю, там мы услышим несколько таких историй.

Какие фильмы вы бы посоветовали посмотреть во второй и третий день фестиваля?

Я бы всё посоветовала! У нас было более ста заявок с фильмами на фестиваль, выбрали 27 кинолент, и все заслуживают внимания. Показы будут идти в большом и малом зале Цифрового делового пространства, понятно, что физически всё посмотреть не успеть. В том числе по этой причине после фестиваля мы выложим фильмы на нашу бесплатную онлайн-платформу Arteldoc, там уже есть картины первого международного фестиваля документального кино «RT. Док: Время героев», можно, кстати, посмотреть там первые две части «Военкоров».

Можно тогда дождаться появления фильмов на платформе?

Можно. Но, судя по опыту, к нам приходят не только за просмотром фильмов. На фестивале какая-то особенная атмосфера, ты будто попадаешь в клуб единомышленников. Такое не ощутить дома. После кинопоказов у нас проходят обсуждения с авторами и режиссерами фильмов, героями картин, это всегда очень живые дискуссии, зрители выстраиваются в очередь у микрофона, чтобы задать свой вопрос или просто выразить благодарность документалистам за их труд.

Помимо фильмов, премьерных показов, у нас проходит деловая программа. Пранкеры Вован и Лексус расскажут об искусстве информационной войны, ребята ездили с нами в несколько городов, и могу сказать, что встречи с ними всегда проходили очень интересно, весело. Они выводят на чистую воду известных политиков, деятелей культуры, делают это не без юмора, так что слушать их истории — одно удовольствие. Владимир Соловьев примет участие у нас в фестивале. Представит документальный проект «За лентой. 104 неделя СВО» и проведет встречу под названием «Россия сегодня — беседа о главном». А на церемонии открытия у нас выступит Юлия Чичерина, будут выступления поэтов, в общем, есть зачем выйти из дома. Так что смотрите на сайте фестиваля программу, выбирайте день, регистрируйтесь, ждем вас с 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве по адресу ул. Покровка, 47.