Москва, 3 февраля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Бывший командующий Южным военным округом Александр Дворников избран председателем ДОСААФ России, сообщила пресс-служба общества 3 февраля.

Василий Батанов/РИА Новости Александр Дворников

«В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова», — сказано в сообщении.

Также на съезде были определены стратегические цели развития ДОСААФ с учётом повышения планового задания по подготовке для службы в армии призывников по военно-учётным специальностям, развития системы подготовки специалистов по беспилотным летательным системам и других специалистов для российской армии, отметила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в школе ДОСААФ в Минеральных Водах Ставропольского края открыли курсы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Одновременно с ними проходят занятия по начальной военной подготовке и оказанию первой помощи.

Во Владивостоке на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» ДОСААФ России ранее началось обучение по программе «Начальная военная подготовка». Среди предметов обучения — общевоинские уставы, строевая, физическая, тактическая, инженерная, огневая подготовка, военная топография, тактическая медицина, радиационная, химическая и биологическая защита. Пройти обучение могут граждане в возрасте от 14 лет, по окончании курса им выдают сертификаты о прохождении учебного сбора.