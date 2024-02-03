Вашингтон, 3 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. США нанесли удары по Сирии и Ираку после атаки на их базу в Иордании, чтобы отвлечь мировое внимание от своих внутренних проблем. Об этом американский политолог Скотт Беннет рассказал в интервью «Известиям», опубликованном 3 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, действия США — не серьёзная военная эскалация, а «политический танец», театральная демонстрация от администрации президента Джо Байдена. Она преследует внутриполитические цели.

«Они отчаянно пытаются спровоцировать какую-то видимость войны. Именно этим они занимались на Украине», — сказал Беннет.

Политолог уверен, что на самом деле США не нужна настоящая эскалация, им нужен отвлекающий манёвр. По его словам, в ближайшие десять дней множество американских самолётов будут летать над Ираком и Сирией, а также будет заявлено о потоплении несколько судов в Красном море и Персидском заливе.

В США, пояснил он, начался раскол на независимые республики. На это указывает нежелание Техаса повиноваться центральной миграционной политике и его поддержка со стороны других штатов. Байдену, по его словам, нужно, чтобы мир не заметил этого процесса. Кроме того, он хочет сохранить власть.

Беннет добавил, что «сдерживание без ответа» стало бы лучшей реакцией со стороны Сирии, Ирака, Ливана и Йемена на удары США.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Центральное командование ВС США (CENTCOM) на Ближнем Востоке подтвердило, что по объектам Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанных с ним ополчений на территории Ирака и Сирии были нанесены удары. Позже стало известно, что американские военные поразили по меньшей мере 85 целей проиранских группировок.