Париж, 31 января, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Научно-исследовательская компания Deep Sea Vision (DSV) нашла на дне Тихого океана фрагменты, предположительно, самолёта американской лётчицы Амелии Эрхарт, сообщает Agence France-Presse. Женщина пропала без вести в 1937 году во время попытки совершить кругосветное путешествие,

Global Look Press

Компания в качестве доказательств предоставила изображение, сделанное подводным роботом после обширных поисков на площади около 13,5 тыс. кв. км.

«Контуры на изображении соответствуют уникальному двойному хвостовому оперению и размаху крыльев двухмоторного самолёта Эрхарт Lockheed Electra 10E», — пояснили исследователи.

Члены поисковой экспедиции утверждают, что перед падением в воды Тихого океана лётчица пыталась выровнять самолёт. Об этом, по мнению исследователей, свидетельствует его положение на гидролокационном изображении.

Амелия Эрхарт первой повторила подвиг американского лётчика Чарльза Линдберга, который пролетел над Атлантическим океаном в одиночку. В 1937 году она вместе со штурманом Фредом Нунаном попыталась облететь планету по экватору. Они стартовали 2 июля 1937 года. Во время путешествия над юго-западной частью Тихого океана с их самолётом что-то произошло. Вероятнее всего, закончилось топливо.

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