Еткуль, Челябинская область, 24 января, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ночь на 24 января пожар в городе Еткуле в Челябинской области ликвидировали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

МЧС России. Кадр из видео

«На пожаре в Еткульском МР объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили в ведомстве.

По словам начальника Копейского пожарно-спасательного гарнизона Михаила Михеева, огонь охватил 3600 квадратных метров. Пожарные не допустили распространение горения на лесоматериалы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862117" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры тушения пожара в Челябинской области [МЧС России]

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар на мебельной фабрике в двух километрах от посёлка Батуринский в Еткульском муниципальном районе вспыхнул ночью. Сообщение поступило в четыре часа утра по московскому времени.

В 5:09 мск пожар удалось локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.