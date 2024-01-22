Москва, 22 января, 2024, 19:53 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» пройдут Дни студенчества. С 23 по 26 января в павильоне «Роснефти» гости выставки смогут послушать интересные лекции, принять участие в различных активностях и больше узнать о российских вузах.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ пройдут Дни студенчества

Свои образовательные программы представят РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Каждому из участвующих в событии вузов посвящен отдельный день.

23 января в церемонии открытия Дней студенчества примут участие ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и представители «Роснефти». Затем состоится презентация образовательных программ университета, выступление творческих коллективов, лекции и деловые игры от сотрудников и студентов, а также викторина на нефтегазовую тематику.

«Роснефть» и РГУ им. Губкина сотрудничают уже более 20 лет. Все эти годы университет является стратегическим вузом-партнером Компании. Взаимодействие носит комплексный характер и позволяет развивать взаимодействие в образовательной сфере, в области научной и инновационной деятельности и др.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 58 школ, 58 колледжей и 73 вуза. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Программа действует с 2005 года и обеспечивает постоянный приток в компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.