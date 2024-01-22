Киев, 22 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Кадр из видео Анатолий Поливода

В составе сборной СССР Поливода также стал обладателем бронзовой медали Олимпиады 1968 года. На чемпионате мира 1967 года он был признан самым ценным игроком турнира. Первенство выиграла советская команда.

Также в составе соборной баскетболист трижды побеждал на чемпионатах Европы (1967, 1969, 1971 годы).

После победы на Олимпиаде Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Тогда ему было 25 лет. Позднее у него обнаружили синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта, который характеризуется преждевременным сокращением одного из желудочков сердца, часто со склонностью к возникновению наджелудочковой тахикардии, фибрилляции. Из-за проблем со здоровьем Поливода не принимал участие в финальном матче Олимпийских игр против сборной США.

Тогда национальная команда победила американцев со счётом 51:50. За три секунды до финальной сирены советская команда проигрывала со счетом 49:50, в конце встречи Александр Белов реализовал пас Ивана Едешко через всю площадку и принёс СССР победу. Именно по мотивам того матча в 2017 году был снят фильм «Движение вверх».

На данный момент из состава олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 года живы Модестас Паулаускас и Иван Едешко.