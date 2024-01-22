Москва, 22 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Входе региональной программы капитального ремонта лифтового хозяйства в Москве заменили более 45,2 тыс. лифтов. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, в 2023 году было заменено свыше 3,8 тыс. лифтов.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM В новом лифте

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы», — сообщил Бирюков. Он отметил, что за период с 2011 по 2023 год заменили более 45,2 тыс. лифтов. «В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тыс. лифтов, больше всего — в Южном (612), Юго-Западном (580) и Юго-Восточном (472) административных округах», — рассказал заместитель мэра российской столицы.

По словам Петра Бирюкова, в ходе ремонта используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области. «По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта», — подчеркнул он. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

Лифты — оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены, напомнил заместитель мэра. Поэтому соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле. «С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации», — подчеркнул Петр Бирюков.