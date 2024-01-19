Москва, 19 января, 2024, 21:10 — ИА Регнум. С 19 по 23 января на ВДНХ пройдёт всероссийский семейный форум «Родные — любимые». Он открывает Год семьи на международной выставке «Россия» и проводится в 2024 году согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Трудовые династии примут участие во всероссийском форуме «Родные — любимые»

В мероприятии примут участие две трудовые династии «Роснефти»: Курчатовы и Позднуховы, которые приехали в Москву со своими с детьми.

Общий трудовой стаж семьи Курчатовых, десять представителей которой сейчас трудятся на Саратовском НПЗ, составляет более 550 лет. Родоначальник династии, Алексей Иванович Курчатов, работал на заводе с первых дней его строительства в 1934 году.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Трудовые династии примут участие во всероссийском форуме «Родные — любимые»

Представители семьи Позднуховых трудятся на Ангарском заводе полимеров суммарно 177 лет. Родоначальники династии — ветераны труда Анатолий Николаевич и Зинаида Владимировна Позднуховы. На сегодняшний день на предприятиях «Роснефти» работают пять представителей династии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Трудовые династии примут участие во всероссийском форуме «Родные — любимые»

В день начала форума представители «Роснефти» посетили павильон компании, где они ознакомились с экспозицией и приняли участие в различных тематических мероприятиях.

В дни форума «Родные–Любимые» гостей павильона «Роснефти» ожидает специальная программа. Взрослые и дети смогут попробовать себя за рулем самого быстрого автомобиля команды LADA Sport ROSNEFT в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы и побороться за победу в мини-турнире по настольному хоккею.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Трудовые династии примут участие во всероссийском форуме «Родные — любимые»

Кроме того, для гостей площадки будут проходить розыгрыши ваучеров для всей семьи на отдых в отеле «Владимировский» в Ленинградской области и показы различных документальных фильмов о научных исследованиях в Арктике и истории нефти.