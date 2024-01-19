Москва, 19 января, 2024, 19:32 — ИА Регнум. На международной выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» на ВДНХ представили генетическую инициативу «100 000+Я». Цель учёных — прочесть геномы 100 тысяч россиян для улучшения диагностики генетических заболеваний и разработки новых подходов к их терапии. Эту задачу решает Центр полногеномного секвенирования при поддержке НК «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» представили крупнейшую базу генетических данных страны

«Наша задача на ближайший период — сформировать базу в 100 тысяч полногеномных последовательностей именно россиян. Мы не просто импортозамещением каким-то занимаемся, мы создаем то, что не делают другие», — заявил директор департамента научно-технического развития и инноваций нефтяной компании Александра Пашали. По его словам, за прошлый год удалось сформировать базу из 25 тысяч записей.

Несмотря на общую схожесть геномов людей, у населения разных стран есть свои особенности. Это напрямую влияет на эффективность диагностики и методы лечения сложных заболеваний.

В ходе презентации проекта также выступила научный сотрудник центра и выпускница магистерской программы «Геномика и здоровье человека», созданной МГУ совместно с «Роснефтью» Алина Дёмкина. Она рассказала, что база данных генетической информации, создаваемая в рамках проекта, стала самой крупной в стране. «Проект действительно уникальный, другого такого нет», — отметила она.

На сегодняшний день в центр поступило около 34 тыс. генетических образцов, из которых обработано более 25 тыс, свои генетические портреты получили около 14 тыс. человек. Сотрудники НК «Роснефть» по всей стране выступают волонтерами и сдают генетический материал для ее наполнения.

Центр полногенетического секвенирования сотрудничает с правительством РФ по Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий. Главный технологический партнер программы — НК «Роснефть».

С 16 по 21 января в павильоне компании на ВДНХ проходит Неделя генетики. Ежедневно ученые рассказывают гостям выставки о передовых технологиях и разработках в области науки о наследственности.

На выходных в павильоне состоятся дни открытых дверей МГУ и МФТИ. Представители вузов расскажут про магистерские программы в области генетики. Также 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея». После презентации все слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр с автографом.