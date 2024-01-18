Москва, 18 января, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Презентация генетической инициативы «100 000+Я» состоится 19 января на международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти». С помощью этого проекта специалисты смогут прочесть геномы 100 тысяч россиян, чтобы улучшить диагностику генетических заболеваний и разработать новые подходы к их терапии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» представят генетическую инициативу «100 000+Я»

Инициативу презентуют директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали и представитель Центра полногеномного секвенирования Алина Дёмкина.

Научный центр создан в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. На сегодняшний день в центр уже поступило порядка 34 тыс. генетических образцов, из которых обработано уже более 25 тыс. В результате свои генетические портреты получили около 14 тыс. человек, что делает базу данных центра крупнейшей в России. База формируется в том числе и за счет генетического материала, который сдают волонтеры «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» представят генетическую инициативу «100 000+Я»

Научный коллектив центра — это опытные генетики и биоинформатики, а также лучшие из выпускников магистерской программы «Геномика и здоровье человека». Программа разработана «Роснефтью» и МГУ им. Ломоносова. В 2022 году состоялся первый выпуск молодых ученых — высококлассных специалистов в области высокопроизводительного секвенирования и биоинформатического анализа его результатов.

Презентация проекта пройдёт в ходе Недели генетики. Ежедневно с 16 по 21 января в павильоне «Роснефти» ученые выступают с научно-популярными лекциями и рассказывают гостям выставки о передовых технологиях и разработках в области науки о наследственности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» представят генетическую инициативу «100 000+Я»

На выходных на площадке пройдут Дни открытых дверей МГУ и МФТИ. Представители вузов расскажут про магистерские программы в области генетики. Кроме того, 21 января врач Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея». После презентации все слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр новой книги с автографом автора.