Москва, 18 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Пробывший пять лет в украинском плену Александр Стельникович умер в Москве, принимая ванну. Его друг рассказал, что мужчина сильно переохладился на улице и залез в горячую ванну, чтобы согреться. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Погибший Александр

13 января 32-летнего Александра Стельниковича обнаружили в квартире на улице Старобитцевской без сознания. Мужчина лежал в ванне, наполненной водой. На место вызвали наряд скорой и полицию. Прибывшие на место медики ничем помочь мужчине уже не могли.

«Предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

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Как рассказал оперативникам друг погибшего, недавно Александр приехал в столицу по делам. В тот день мужчина много времени провёл на улице и сильно замёрз. Вернувшись домой, он набрал себе горячую ванну, чтобы согреться. Но сердце не выдержало перепада температур. Узнав о смерти мужчины, его жена Светлана срочно выехала в Москву. Сейчас родственники пытаются организовать похороны Александра.

Александр Стельникович родился 15 декабря 1992 года в Мариуполе. Он работал сварщиком на «Азовмаше». В 2014 году участвовал во всех антимайданных событиях, которые проходили в Мариуполе. Затем вошёл в состав «группы Мангуста» и помогал ополченцам. За свою деятельность он был задержан контрразведкой СБУ, так Александр попал в плен. На тот момент ему было 22 года. Пять лет он провёл в Мариупольском СИЗО № 7. За это время ему пришлось пройти пытки, с помощью которых следователи СБУ и батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались выбить признательные показания. На свободу он вышел благодаря обмену в возрасте 27 лет.

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