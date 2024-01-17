Москва, 17 января, 2024, 21:15 — ИА Регнум. В павильоне «Роснефти» на ВДНХ прошел День цифровизации. Компания представила свои последние разработки и цифровые решения для добычи нефти и газа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В павильоне «Роснефти» на ВДНХ прошел День цифровизации

Специалисты компании рассказали гостям павильона о технологиях наземного и воздушного лазерного сканирования, внедрении виртуальной реальности в производственные процессы, а также применении 3D-моделирования в добыче.

Сотрудники корпоративного Ижевского нефтяного научного центра продемонстрировали инструменты искусственного интеллекта, которые помогают разрабатывать нефтегазовые месторождения. В свою очередь, их коллеги из Уфимского научно-исследовательского института нефтяной промышленности рассказали о масштабном «Марафоне ИТ-соревнований» — уникальном сплаве науки, цифровизации и спортивного азарта.

Специалисты «РН-КрасноярскНИПИнефть» представили собственные разработки в области автоматизации бизнес-процессов.

В перерывах между лекциями гости павильона могли вступить в состязание с искусственным интеллектом в игре «Брось вызов искусственному интеллекту», которая разработана с применением уникального симулятора «РН-Нейросети». По правилам игры соревнующиеся должны расставить скважины на виртуальном месторождении таким образом, чтобы добыть максимальное количество нефти. На один ход даётся пять минут. Победитель определяется по объему добытой нефти.

В течение всего дня в павильоне проходила выставка роботизированных комплексов для диагностики нефтехимического оборудования. Такие комплексы позволяют быстро и безопасно проводить осмотр внутренних и внешних поверхностей реакторов для производства полиэтилена высокой плотности на заводах. Всех слушателей лекций ждали захватывающие викторины с памятными призами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» продемонстрировала свои цифровые разработки

Также в рамках Дня цифровизации в павильоне Министерства цифрового развития РФ специалисты «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») презентовали проект «Цифровое месторождение». Гостей павильона познакомили с «цифровыми двойниками» месторождений, с новейшими мобильными устройствами, оснащенными интеллектуальной системой мониторинга, а также другими уникальными разработками. Проект уже реализован на Илишевском месторождении «Башнефти» в Башкирии, а также на объектах «Уватнефтегаз» в Тюменской области.