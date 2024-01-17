Санкт-Петербург, 17 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» стала лидером по объему биржевой реализации минеральных удобрений. Такие данные по итогам 2023 года обнародовала Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). На долю продукции «ФосАгро» пришлось порядка 40% объема торгов.

Александр Погожев ИА REGNUM Внесение минеральных удобрений

Как отметил старший вице-президент АО «СПбМТСБ» Антон Карпов, несмотря на то, что конкуренция со стороны других производителей была достаточно активной, в 2023 году компании, входящие в группу «ФосАгро», вновь подтвердили свое лидерство, заняв первое место по объемам реализации продукции на бирже.

На сегодняшний день на торгах СПбМТСБ представлены практически все виды гранулированных и жидких минеральных удобрений, выпускаемых предприятиями «ФосАгро» и пользующихся высоким спросом у российских аграриев. Так лидером на бирже стало комплексное удобрение диаммофоска APAVIVA NPK (S) 10:26:26(2), на которое в ушедшем году пришлось более трети биржевых продаж продукции «ФосАгро».

Реализацию биржевых объемов потребителям осуществляют 11 региональных компаний «ФосАгро-Регион» с более 70 базисов поставки в почти 30 регионах. По данным сети, наиболее активный интерес к биржевой площадке наблюдался в регионах Южного федерального округа.

«По итогам года мы можем отметить стабильный интерес к биржевым сделкам со стороны мелких и средних хозяйств», — сообщил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. Про его словам, этому способствуют и сравнительно широкий ассортимент продукции «ФосАгро», и возможность закупки минимальными лотами по пять тонн, и инструмент отложенной поставки на период до 40 дней. «У «ФосАгро-Регион» сегодня самый широкий пул территориальных базисов поставки среди всех участников торгов, и мы намерены развивать его как за счет строительства новых собственных центров дистрибуции, так и с привлечением партнерских мощностей», — подчеркнул Андрей Вовк.

По мнению Антона Карпова, в 2024 году биржевая торговля минеральными удобрениями выйдет на новый уровень. «Это позволит приступить к формированию ликвидных биржевых индикаторов цен на основные виды минеральных удобрений в рамках исполнения поручения правительства России по формированию национальной системы ценовых индикаторов», — отметил старший вице-президент АО «СПбМТСБ».