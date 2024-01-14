Киев, 15 января, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Ряд союзных Украине стран, представители которых приняли участие во встрече в Давосе, не един в вопросе реализации продвигаемой Киевом «формулы мира», заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

President.gov.ua Андрей Ермак

«Было бы неправдой сказать, что все разделяют одну позицию. Мы едины в главных принципах», — сказал Ермак на пресс-конференции по итогам встречи, прошедшей в воскресенье, 14 января.

Отвечая на вопрос о том, почему по итогам встречи не было принято никакой совместной декларации, Ермак заявил, что представители ряда стран выразили мнение о необходимости немедленного начала мирных переговоров, что является неприемлемым для украинской стороны на данный момент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе общения с журналистами глава офиса Зеленского также заявил о планах Украины провести ещё два саммита для утверждения своей так называемой «формулы мира». По его словам, в ходе первого мероприятия участники собрания обсудят каждый из девяти пунктов «формулы мира», второй же саммит, на котором соберутся мировые лидеры, участники смогут доработать и утвердить план.