Берн, 14 января, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе общения с журналистами в Давосе заявил, что Украина планирует провести два саммита для утверждения своей так называемой «формулы мира». Трансляция пресс-конференции проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Официальное интернет-представительство главы режима Киева

Первое такое мероприятие объединит девять отдельных конференций на разных уровнях от экспертов до советников по национальной безопасности. На таких собраниях участники обсудят каждый из девяти пунктов «формулы мира» Украины.

Второй саммит соберёт мировых лидеров. На нём участники представят план, который они смогут доработать и утвердить. По словам Ермака, речь идёт об общем плане, а не только о предложениях Киева.

Он не стал уточнять информацию по поводу сроков проведения указанных саммитов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Андрей Ермак рассказал, что провёл разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы они согласились с необходимостью провести дополнительные консультации по украинской «формуле мира».

14 января в швейцарском Давосе прошла встреча, посвященная этому вопросу. На мероприятии присутствовали 83 делегации, включая 18 стран Азии и 12 государств Африки.

Швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан назвал собрание в Давосе по «формуле мира» Владимира Зеленского пропагандистской операцией и фарсом. Он также отметил, что указанные обсуждения представляют собой политический маркетинг.

23 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формулу мира» Киева реализовать невозможно, и это понимают все. Зеленский впервые представил свой «мирный» план в ноябре 2022 года.