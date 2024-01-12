Москва, 12 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. С 16 января по 21 января в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» пройдет Неделя генетики. Посетителям расскажут о последних достижениях российских генетиков, перспективах развития науки и практической ценности новых разработок. Кроме того, будут проводиться тематические квизы и викторины.

Пресс-служба РАО «НК «Роснефть» Павильон «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве

В церемонии открытия недели примет участие известный молекулярный биолог, руководитель Центра полногеномного секвенирования Константин Северинов, который выступит с познавательной лекцией о важности проведения генетических исследований.

20 января пройдет презентация генетической программы «100 000 + Я». Цель программы — прочтение геномов 100 тысяч россиян для диагностики генетических заболеваний и разработки новых подходов к их лечению.

На выходных в павильоне состоятся дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). Представители вузов расскажут про подготовленные совместно с «Роснефтью» магистерские программы в области генетики.

Также 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея», после чего слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр с автографом.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.