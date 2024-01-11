Нижнеломовский район, Пензенская область, 11 января, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Восемь человек погибли в дорожной аварии на трассе М-5 в Пензенской области, сообщили 11 января экстренные службы.

УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«В машине скорой помощи скончался один пострадавший, и ещё один в тяжёлом состоянии госпитализирован», — процитировало представителя служб агентство «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, пензенское управление ГИБДД 11 января распространило информацию о гибели семи человек при столкновении грузовика Volvo и микроавтобуса с пассажирами на трассе в Пензенской области. Ещё два человека получили травмы.

Минивэн выехал, двигаясь в сторону Москвы, на встречную полосу на 504-м км трассы «Урал». На «встречке» микроавтобус столкнулся с Volvo. Погибли семь человек в минивэне.