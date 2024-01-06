Тюмень, 6 января, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Житель Тюмени, выигравший 1 млрд рублей по итогам розыгрыша новогоднего тиража «Русского лото», пока не объявился. Об этом сообщили 6 января журналистам в пресс-службе лотерейного бренда «Столото».

РИА Новости/Максим Богодвид

Победитель пока не оформил свой выигрыш в лотерейном центре «Столото». Известно, что выигравший билет был куплен 7 декабря в фирменной точке продаж в торговом центре «Дарина» в Тюмени. Билет был одним из десяти в подарочном тубусе, уточнили в компании.

Обратиться за выигрышем победитель может в течение трёх с половиной лет с даты проведения тиража. Невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет РФ.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам новогоднего 1526-го тиража «Русского лото» в России появился третий лотерейный миллиардер, а также 87 лотерейных миллионеров. Главный приз выиграл житель Тюменской области, купивший билет с номером № 152 612 098 197.