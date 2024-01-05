Киев, 5 января, 2024, 10:37 — ИА Регнум. В четырёх областях на западе Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так, тревога звучит в Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Власти регионов подтверждают тревогу, сообщается об угрозе применения БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 4 января сирены воздушной тревоги предупредили население Украины об опасности с воздуха в восьми областях. Воздушная тревога объявлялась в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Также сирены сработали в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.