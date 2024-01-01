Нью-Дели, 1 января, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Рекордное число последователей йоги — 4 тыс. человек — одновременно выполнили комплекс упражнений «Приветствие Солнцу» в западном индийском штате Гуджарат. Это зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, передаёт 1 января телеканал NDTV.

Victor Lisitsin/Global look press

Йогины выполнили комплекс «Сурья-намаскар» на рассвете в первый день нового года в 108 местах штата, в том числе в ряде исторических комплексов. По словам представителя Книги рекордов Гиннесса в Индии Свапнила Дангарикара, ранее установить такой рекорд никто не пытался.

«Гуджарат встретил 2024 год выдающимся подвигом — установлением мирового рекорда Гиннесса по количеству людей, одновременно исполняющих Сурья-намаскар в 108 местах!» — написал выходец из этого штата — индийский премьер-министр Нарендра Моди в соцсети X.

Он призвал всех выполнять этот утренний комплекс упражнений и подчеркнул его огромную пользу.

«Сурья-намаскар» включает 12 или более йогических поз — асан — и сопровождается определенным порядком дыхания. Для некоторых людей это религиозный обряд приветствия солярного божества, но для большинства — полезная для здоровья практика.

Осенью 2022 года рекорд, вошедший в книгу Гиннесса, был зафиксирован в городе Айодхья в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Более 19 тыс. человек одновременно зажгли около 1,5 млн лампадок на берегу священной для индусов реки Сарью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее индиец Шридхар Чиллал считался мировым рекордсменом по длине ногтей на руках. Однако в 2018 году ему пришлось остричь их из-за постоянных болей. Ногти 82-летнего мужчины, остриженные впервые за 66 лет, были переданы в дар музею Нью-Йорка.