Киев, 31 декабря, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Примерно 2 млн украинских граждан, имеющих статус внутренних переселенцев рискуют с 1 февраля 2024 года остаться без социальных выплат в случае, если власти внесут изменения в действующее постановление. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Заместитель главы киевского правительства отметила, что всего такие льготы имеют около 2,5 млн человек. Из них 40% заявили, что живут только на государственную помощь.

При этом, по словам Верещук, тех, кто подал заявление на получение льготы после 1 августа 2023 года, могут оставить без положенных средств. Она уточнила, что поручение по разработке проекта изменений в постановление дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября украинское издание «Страна» со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко распространило информацию о том, что власти страны собираются убрать понятие инвалидности и вместо неё ввести понятие «оценка потери функциональности». По его словам, на Украине граждане гонятся за получением инвалидности якобы из-за она даёт льготы и компенсации.

Ляшко считает, что вместо этого граждан необходимо возвращать в экономическое состояние. Он назвал сложившуюся в стране практику постсоветской моделью, от которой следует отказаться.

Министр добавил, что с 2025 года на Украине могут ввести норму, по которой человек с травмой сначала будет направляться на реабилитацию, а после — в сферы, где ему помогут в том, чтобы вернуть утраченную функциональность.