Киев, 5 октября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Понятие инвалидности планируют заменить на Украине понятием «оценка потери функциональности». Об этом 4 октября сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Как пояснил Ляшко, на Украине возникла проблема в том, что граждане гонятся за получением инвалидности, так как она даёт льготы и компенсации. Вместо этого, по мнению Ляшко, следует возвращать людей в экономическое состояние.

«Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», — отметил Ляшко.

По новой схеме, которую планируется ввести на Украине с 2025 года, человек с травмой сначала будет направляться на реабилитацию, после чего в «соответствующие сферы», где станут работать над тем, чтобы вернуть утраченную из-за травмы или болезни функциональность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Украины Владимир Зеленский в августе распорядился уволить всех областных военкомов. По мнению украинского главы, военкомами надо назначать инвалидов, утративших здоровье и потерявших конечности в результате боевых действий.