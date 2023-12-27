Берлин, 27 декабря, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел и финансов Германии, а также экс-председатель бундестага, член партии ХДС Вольфганг Шойбле умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил Tagesspiegel.

Global Look Press

Шойбле скончался 26 декабря у себя дома в кругу семьи.

Он считался ветераном немецкой политики. Пост депутата бундестага впервые он занял 13 декабря 1972 года. Шойбле занимал почти все высшие посты в правительстве ФРГ.

С 1984 по 1989 год был федеральным министром по особым поручениям, с 1989 по 1991 год занимал пост министра внутренних дел, а с 1991 по 2000 год руководил фракцией ХДС/ХСС в бундестаге.

Оставить председательство в ХДС ему пришлось из-за скандала о незаконных пожертвованиях на счета партии. Должность перешла будущему канцлеру Ангеле Меркель.

В 1990 году после мероприятия в рамках избирательной кампании на Шойбле было совершено покушение. Психически неуравновешенный человек дважды выстрелил в политика. Пули задели спинной мозг и челюсть. Из-за инцидента Шойбле остался парализованным и передвигался в последствии на инвалидной коляске.

В России его запомнили по скандальному высказыванию относительно воссоединения Крыма с РФ. Шойбле сравнил российскую политику с действиями Гитлера в 1938 году в Чехословакии.

МИД РФ тогда выразил протест послу Германии, слова Шойбле назвали неуместными канцлер Меркель и на тот момент министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Позднее Шойбле заявил, что его неправильно поняли и только идиот мог бы кого-то сравнить с Гитлером.