Москва, 26 декабря, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Больше 100 тыс. исторических артефактов обнаружено археологами Москвы за последние 12 лет. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Зима окончательно вступила в свои права, и для московских археологов это означает завершение очередного сезона раскопок. За прошедшие месяцы они совершили 8 904 индивидуальные находки — и таким образом их общее количество за последние 12 лет перевалило за 100 тысяч», — написал мэр. «Площадь археологических работ на более 600 площадках составила 9 962 кв м. И, чтобы извлечь из-под земли старинные клады, ювелирные украшения, детские игрушки и многое другое, «историкам с лопатой» пришлось изучить их сантиметр за сантиметром», — говорится в сообщении градоначальника.

Мэр отметил, что в ближайшие месяцы археологам предстоит не менее кропотливая работа в мастерских: находки необходимо очистить, сделать описания и отреставрировать. «В отдельных случаях этот трудоемкий процесс может занимать до нескольких лет. Затем находки передадут в музеи. Только в этом году их фонды пополнили более 3,4 тыс. предметов», — подчеркнул мэр.

Сергей Собянин также рассказал о некоторых находках этого сезона. Так, при раскопках на Чижевском подворье археологи обнаружили фрагменты стеклянных браслетов XII века. Там же нашли и пряслица — элементы ручного веретена, выточенные из розового и красного камня, шифера. Их также относят к XII–XIII векам. «И в этом сезоне не обошлось без клада. Совсем недавно на ул. Большая Татарская во время археологических исследований был найден клад медных монет конца XIX — начала XX веков номиналом от полкопейки до пятака. Монеты еще предстоит очистить и описать», — пояснил Сергей Собянин. Помимо этого, на Чижевском подворье было найдено несколько игрушек, среди которых были глиняные человечек в зимней одежке и лошадка XVI–XVII веков, а также белоглиняная поливная игрушка-свистулька в форме птички. Кроме того, был найден белоглиняный поливной самовар и фаянсовая чашечка из детского кукольного сервиза.

Также была найдена древняя утварь и посуда. Например, чернолощеный кувшин XVII века в берестяной оплетке на Тверском бульваре. Археологи обнаружили во время проведения работ на ул. Яузская маленькую чернолощеную кубышку XVII века для хранения дорогих масел и настоек или монет. Там же была найдена стеклянная бутылка из-под лимонада XIX века. «И, конечно, частой находкой становились изразцы — непременный элемент украшения русской печки в домах горожан. Один — с изображением маскарона с изогнутыми бровями усами и бородой, другой — с двуглавым орлом. Оба найдены на Чижевском подворье», — рассказал Собянин. Также несколько изразцов найдены на ул. Яузская. Один из них — рельефный полихромный XVIII века. Его лицевая сторона богато украшена прекрасно сохранившимся орнаментом, покрытым четырехцветной поливой. «А также несколько белоглиняных расписных XVIII века, производство которых велел запустить в России Петр I, после того как побывал в Голландии», — написал мэр.

Градоначальник добавил, что это лишь малая толика тех «удивительных находок, которые дарит нам московская старина». «Активное строительство и работы по благоустройству открывают широкое поле для деятельности историков и археологов. Поэтому мы с нетерпением будем ждать начало нового археологического сезона», — заключил мэр.