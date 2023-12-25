Москва, 25 декабря, 2023, 19:16 — ИА Регнум. В ходе Дня Ленинградской области на международной выставке-форуме «Россия» компания «ФосАгро» представила обновленный производственный комплекс в Волхове. Рассказывая об экономическом и культурном потенциале Ленинградской области, губернатор региона Александр Дрозденко уделил особое внимание реализации масштабных инвестиционных проектов в промышленности, сфере туризма и логистики. Глава Ленинградской области отметил, что за последние десять лет в экономику области было вложено четыре триллиона рублей, а в ближайшие семь лет ожидаемые инвестиции превысят 6,5 трлн рублей. Это инвестиции в газохимические предприятия, производство минеральных удобрений, алюминиевую промышленность. При этом Дрозденко подчеркнул, что одно из предприятий, которым гордится область, — волховский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») — стал одним из лидеров во всенародном голосовании «Россия — страна достижений».

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

По словам Дрозденко, всего за четыре года в Волхове на месте старого советского завода было построено новейшее высокотехнологичное производство, отвечающее всем природоохранным нормам, а также возведен новый энергетический объект, обеспечивающий предприятие электроэнергией собственной генерации на 90%. Объём инвестиций в проект составил более 34 млрд рублей. Завод-миллионник стал технологическим лидером отрасли минеральных удобрений.

Как отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, с развитием производства возрастет и роль компании в социально-экономическом развитии Волхова и Ленинградской области. Сегодня ФосАгро является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

«Так, в 2021 году отчисления в консолидированный бюджет Ленинградской области составляли более 1,2 млрд рублей, в 2022 сумма уже превысила 2,5 млрд рублей. Растет и финансирование социальных инициатив компании. Если в 2022 году на благотворительные проекты в регион было направлено 86 млн рублей, то в 2023-м объем финансирования составит 240 млн рублей», — рассказал он.

Как и в других регионах своего присутствия, в Волхове «ФосАгро» реализует бесшовную образовательную программу «Школа — колледж/вуз — предприятие», благодаря которой компания растит кадры со школьной скамьи. На базе специализированных «ФосАгро-школ» дети углубленно изучают технические науки. После окончания школы компания помогает им поступить в ведущие вузы страны, выплачивает стипендии, организовывает производственные практики на предприятиях «ФосАгро».

Кроме того, более тысячи детей дошкольного и школьного возраста из Волхова и Волховского района занимаются спортом в рамках ключевого социального проекта «ФосАгро» — «Детям России — образование, здоровье и духовность». Так компания решает задачи, сформулированные президентской программой развития физической культуры и спорта — воспитание здорового подрастающего поколения, развитие детского спорта, пропаганда здорового образа жизни и гармоничное воспитание подрастающего поколения.

Вклад «ФосАгро» в реализацию социальных и благотворительных проектов отметил и губернатор Дрозденко. Между правительством региона и компанией ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве. «Компания инвестирует в социально-экономическое развитие Волхова и Волховского района, в частности, в сферу образования. В подшефных школах созданы профориентационные «ФосАгро-классы», предприятие также помогает проводить экологические, культурные мероприятия, создало музей истории волховского алюминиевого завода и сегодняшнего химического комплекса, построило храм. Наше сотрудничество ― долгосрочное, системное и в его основе ― интересы жителей Ленинградской области», ― сказал Александр Дрозденко.