Москва, 22 декабря, 2023, 18:08 — ИА Регнум. С 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится II международный фестиваль документального кино «RT. Док: Время героев», посвящённый героям специальной военной операции.

Пресс-служба «RT. Док: Время героев» II международный фестиваль документального кино «RT. Док: Время героев», в Волгограде

За 2023 год показы первого фестиваля прошли в семи городах России: кинопоказы состоялись в нескольких городах России, в том числе и в Донбассе. Там показы проходили по линии фронта в пяти подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале. Кроме того, фестиваль впервые был организован в Турции, где в 2023 году RT открыл новое бюро. Всего фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей.

«Мы не ожидали такого отклика на документальное кино, но проводя наш фестиваль «RT. Док: Время героев» убедились в том, что интерес к документалистике высок. Зрители хотят видеть истории настоящих героев», — поделилась генеральный продюсер «RT. Док: Время героев», руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева. Она добавила, что второй фестиваль в Москве символично откроется в День защитника Отечества.

В программу кинофестиваля войдут порядка 20 документальных лент о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры. Это фильмы не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов, а также авторов из других стран. В рамках кинофестиваля пройдут встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения.

Во время I международного фестиваля «RT. Док: Время героев» проходили не только кинопоказы, но и мероприятия деловой программы. Спикерами стали пранкеры Вован и Лексус, телеведущий, генеральный директор телеканала «СПАС» Борис Корчевников, актриса и общественный деятель Яна Поплавская, телеведущая, автор-документалист Анна Чапман, российский писатель, журналист Герман Садулаев, актёр театра и кино, резидент продюсерского центра Insight People Александр Мартынов, журналист, политолог Александр Казаков, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, радиоведущий, соучредитель литературной премии «Главкнига» Вячеслав Коновалов и другие.

В разных городах на сцене выступили музыкальные друзья фестиваля — Сергей Галанин и группа «СерьГа», композитор-неоклассик Игорь Скворцов, Юлия Чичерина, рок-группа «Зверобой», певица Юта, всемирно известная скрипачка Марианна Васильева.