Мелитополь, 20 декабря, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Десятый доклад рабочей группы по СВО представлен президенту. В этом докладе собраны решения ряда системных проблем, с которыми пришлось столкнуться участникам спецоперации и их семьям.

ER. RU Андрей Турчак

Новые инициативы рабочей группы по вопросам СВО касаются дополнительных мер поддержки и корректировки уже существующих механизмов предоставления помощи военнослужащим. Об этом сообщает rostovgazeta.

«Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников — участников СВО на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются», — отметил глава группы, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По его словам, данное обстоятельство мешает бойцам свободно распоряжаться начисленными им средствами, включая боевые выплаты. Также рабочая группа по вопросам СВО выдвинула предложение о проработке и утверждении порядка внеочередного получения медицинской помощи, в том числе и предварительной записи на прием для ветеранов и инвалидов боевых действий. По словам Андрея Турчака, сегодня по закону у бойцов также есть право на внеочередное медицинское обслуживание, но по причине отсутствия конкретных правил для реализации этого права ветеранам приходится посещать врачей на общих условиях.

Также рабочая группа выдвинула предложение приравнять к членам семьи военнослужащего детей, которые достигли 18 лет и окончили школу, — на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение. Эту инициативу Андрей Турчак объяснил тем, что на сегодня такие дети остаются без положенных соцгарантий, если они уже окончили обучение в школе, но еще не зачислены в вузы.

Также Андрей Турчак рассказал о предложении утвердить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если те планируют делать долгосрочные сбережения в рамках программы негосударственной системы пенсионного обеспечения, а также сообщил об инициативе отменить госпошлину за регистрацию имущества, которое было получено по договору пожертвования.

Андрей Турчак отчитался президенту о законах, принятых в декабре по инициативе рабочей группы. Эти законы связаны с признанием фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; с предоставлением статуса социальных предпринимателей организации, которые обеспечивают трудоустройство ветеранов СВО; с первоочередным зачислением участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; с гарантиями возможности получить жилищную выплату для членов семей бывших сотрудников правоохранительных органов в случае их гибели в СВО. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Глава рабочей группы напомнил, что эта группа возникла год назад в соответствии с распоряжением президента, и за это время по инициативе группы уже успели утвердить комплекс мер поддержки бойцов спецоперации и расширить перечень мер помощи их семьям. Об итогах своей деятельности группа собирается доложить главе государства в январе, заключил Андрей Турчак.