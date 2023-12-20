Киев, 20 декабря, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Абоненты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщают, что 20 декабря снова пропала мобильная связь оператора.

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Накануне в компании сообщили, что работа большинства сервисов была восстановлена.

Сообщения о проблемах со связью появились на странице оператора в соцсетях. Абоненты сообщили об отсутствии связи в Одессе, Львове и других населенных пунктах.

В компании официальных комментариев пока не дали.

Как сообщало ИА Регнум, в работе «Киевстар» 12 декабря начались масштабные сбои. Абоненты жаловались, что не могут позвонить и воспользоваться мобильным интернетом. Также не работал сайт компании и мобильное приложение.

Оператор объяснил причину сбоев в работе кибератакой на систему. Комаров сообщил, что пока неизвестны сроки, когда получится восстановить повреждённую сеть. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по данному происшествию. Производство начали по восьми статьям, в том числе предусматривающим посягательство на территориальную целостность государства, госизмену и диверсию.