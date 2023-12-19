Москва, 19 декабря, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев вручил президенту Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрею Гурьеву высшую ведомственную награду — золотую медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». В наградном приказе Министерством сельского хозяйства отмечены заслуги Гурьева перед отечественным АПК, его многолетний плодотворный труд и активная общественная работа.

Phosagro.ru Андрей Гурьев

Андрей Гурьев возглавляет РАПУ с 2016 года. За это время российская индустрия минеральных удобрений увеличила производство конечной продукции более чем на 20% — до 55 млн т (в физическом весе). Благодаря масштабным инвестициям в развитие отрасли — более 1,8 трлн за последние 10 лет — российские предприятия обеспечили треть мирового прироста производства удобрений. Наша страна, обогнав США, уверенно занимает второе место после Китая по производству и первое место по поставкам удобрений на мировой рынок. Россия остается единственной страной на планете, полностью обеспечивающей своих аграриев всеми необходимыми видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж.

Как отметили в РАПУ, интересы российских аграриев были и остаются для членов ассоциации неизменным приоритетом. Поставки удобрений предприятиями, входящими в РАПУ, на внутренний рынок за последние десять лет выросли в два с половиной раза. Среднегодовой прирост потребления минеральных удобрений отечественным АПК достигает 11%, тогда как во всем мире за последние 10 лет — лишь 1,5%. За это же время урожайность зерновых в России практически удвоилась, а последние 5 лет урожай зерна не опускается ниже 120 млн тонн. Таким образом, с 2016 года наша страна занимает лидирующую позицию по экспорту пшеницы на мировые рынки.

Инициативы РАПУ дают возможность аграриям страны своевременно подготовиться к предстоящему полевому сезону. В этом году уже к середине ноября производители удобрений на 100% обеспечили прогнозный объем приобретения АПК на весь 2023 год. Сейчас аграрии уже закупаются впрок, под посевную 2024 года. Этой динамике во многом способствует благоприятная ценовая ситуация, которая формируется благодаря тому, что производители удобрений два года назад добровольно зафиксировали цены для российских аграриев.