Москва, 18 декабря, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Производители органики поддержали идею совместной работы двух органических союзов России на единой площадке Союза органического земледелия (СОЗ) для достижения общих целей членов организаций. По мнению представителей профильных ведомств, общие усилия помогут активизировать работу по развитию органического сектора России, а позиция представителей сектора будет единой.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

Члены Национального органического союза (НОС) и Союза органического земледелия (СОЗ) приняли решение о совместной работе на одной площадке. Это стратегическое решение, причем скорее не юридического, а функционального характера — с нового года работа над развитием сектора органики в России будет более эффективной, считают и сами органические производители. Объединение стало новой вехой в развитии органического направления в России.

Решение союзов о соединении поддерживается и профильными ведомствами, это дает новые силы для роста органического производства в России. На съезде СОЗ в декабре, где в том числе было объявлено об объединении союзов, отметили поддержку такого решения Минсельхозом РФ.

«Вопрос объединения союзов обсуждался и с Минсельхозом и был поддержан, ведь один отраслевой союз упрощает работу и для государственных органов. В целом идея объединения обсуждалась давно, но вопрос то поднимался, то затухал, и вот теперь мы пришли к такому решению», — пояснил ИА Регнум директор СОЗ Сергей Коршунов.

По его словам, при деятельности двух союзов работа велась в целом согласованно, хотя и были некоторые различия. «СОЗ тяготел к небольшим сельхозпроизводителям, я сам являюсь таковым, как и большинство наших участников, а НОС включал в себя крупных органиков — например, «Агранта» и «Эконива», которые уже вступили в СОЗ. Теперь же объединение будет работать более скоординированно, за счет чего повысится эффективность. Облегчится работа и для ведомств, и для производителей», — уверен Коршунов.

Роскачество как один из исполнителей стратегии развития производства органической продукции в РФ до 2030 года также позитивно оценивает решение об объединении союзов. «Это важная новость для всего сообщества производителей органической продукции и поставщиков сырья, так как теперь будет формироваться единая согласованная позиция по вопросам развития органического направления (производство, популяризация, просвещение потребителей и так далее)», — рассказала ИА Регнум заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она выразила мнение, что единая площадка даст новые возможности для всего сектора органики. Общая работа всех производителей органики, соединившихся теперь в одной организации, будет способствовать успешной реализации стратегии, считает Саратцева.

«Наличие одной уважаемой экспертной площадки дает возможность повышения эффективности развития направления, что может служить примером и для других отраслей АПК и секторов экономики», — убеждена Елена Саратцева.

Объединение устранило и любые возможные противоречия между союзами и их членами, для производителей органики становится более понятным общий вектор работы. «Мы внутри сектора привыкли, казалось бы, к существующему раздваиванию, хотя со стороны это выглядело странным, для чего иметь два союза при всего лишь пока 170 производителях органики? У нас даже есть участники, которые состояли в двух союзах. Теперь всем производителям органики будет понятнее, кто защищает их права и куда обращаться», — говорит Сергей Коршунов.

«Немаловажно, что теперь у производителей не будет вопросов и сомнений, в какой союз вступить», — полагает Елена Саратцева. Конкуренция превращена в сотрудничество, и любой органический производитель четко осознает, что новый единый союз — то место, где он получит и практическую, и законодательную, и юридическую, и информационную поддержку.

Наконец, и для позиционирования на международном рынке это единство является позитивным сигналом, отметила Елена Саратцева. «У иностранных производителей, ассоциаций и объединений теперь есть четкое понимание, куда обращаться по вопросам международного взаимодействия», — подчеркнула она.