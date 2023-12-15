Москва, 15 декабря, 2023, 17:19 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про зимние фонтаны, капитальный ремонт заброшенного дома, заснувшего на бегу грабителя и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

(сс) Elya Туалетная бумага

Центральный федеральный округ

В Москве произошло на редкость необычное преступление: одна бабушка украла у другой iPhone. «Москва с огоньком» пишет, что преступление произошло в автобусе: у 70-летней пенсионерки пропал iPhone-12 за 70 тысяч рублей. Полиция быстро раскрыла преступление. Вором оказалась 79-летняя старушка. Ей уже предъявили обвинение по статье «Кража».

В подмосковном Ступино собака так обрадовалась возвращению хозяйки, что заперла дверь в квартиру: собака прыгала от радости и случайно задела задвижку. Пришлось вызывать спасателей, которые вскрыли дверь. «Госпитализация никому не понадобилась, разве что хозяйке ромашковый сбор», — шутят «Новости Замкадья».

Зоопарк в Липецке накануне Нового года решил запустить спецмаршрут — ночной. «Страновед» рассказывает, что посетители смогут познакомиться с животными, которые ведут ночной образ жизни. А их немало: посетителям обещают показать сумеречных дикобразов, летучих собак, а еще енотов и, если повезет, они послушают вой волков и уханье сов.

Северо-Западный федеральный округ

Двадцатилетний петербуржец на вечеринке обнаружил, что деньги у него кончились, и не придумал ничего лучше, как позвонить приятелю и сказать, что его похитили и требуют выкуп в 180 тысяч рублей. Приятель перевел 30 тысяч, затем побежал в полицию. Там обман вскрылся, сообщает «True Питер». Шутника ждет суд.

В Ломоносове Ленобласти канализационный люк пришлось искать с помощью металлоискателя: дорожные службы ухитрились закатать люк в асфальт. Застройщику, по словам «Mash на Мойке», выписано предписание устранить нарушение и обеспечить доступ к колодцу.

Приволжский федеральный округ

«Ремонт под снос» провели в Ульяновской области. Рабочие перепутали адрес и вместо старенького дома провели капитальный ремонт в соседнем, давно уже заброшенном. А вскоре его снесли, удивляется «Ульяновский патриот». Жители первого, аварийного дома надеются, что больше путаницы не случится.

«Оренбургский городовой» подсчитал, сколько тратит туалетной бумаги мэрия Оренбурга, и очень удивился. Оказалось, мэрия закупает 433 километра туалетной бумаги в год, то есть в день тратит больше километра. «Солидно», — комментирует канал.

В Мордовии наблюдают эволюцию необычной моды. Манеру ректора местного университета стоять с широко расставленными ногами принялись копировать другие персоны. «Раздвигание ног становится трендом? — беспокоится «Голос торамы». — Представьте, если все проректоры в «уверенной позе» зайдут в один автобус — они же не поместятся!». пе

Молодожены из Башкирии, которые в день Башкирии вступили в брак на выставке «Россия» в Москве, потеряли подаренный им сертификат на квартиру. В полицию они обратились лишь через несколько дней, потому что стеснялись. «Башкирский домовой» пишет, что квартиру молодоженам все равно дадут.

Южный федеральный округ

В Волгограде запустили интересную кампанию: на Новый год можно арендовать елку в одном из питомников. Дерево будет живым и в кадке. Его надо поливать, а после праздников сдать обратно, сообщают «Новости Волгограда».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Ставропольская телега» рассказывает, что в Ставрополе готовятся включить зимние варианты городских фонтанов. Они будут радовать яркими огнями и световыми струями по 70 метров высотой.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге почти на десять лет осудили мужчину, который три раза — и все три неудачно, — пытался ограбить банк. В медицинской маске и с ненастоящим пистолетом он пробовал попасть к кассам банка, но не сумел, пишет «4 канал». Оправданием это не стало.

Сибирский федеральный округ

«Напал, побежал, запнулся и уснул», — так, по словам «Кемерово с огоньком», выглядело ограбление в Новокузнецке. Мужчина на улице напал на даму с собачкой, выхватил у нее телефон, побежал прочь, но споткнулся, упал и… уснул. Прохожие вызвали полицию, которая разбудила преступника. Суд приговорил его почти к трем годам колонии.

Дальневосточный федеральный округ

В Хакасии из-за аварийного отключения электричества жители села Калинино целыми семьями приезжают погреться в аэропорт. Едут целыми семьями. Говорят, другого выхода у них нет, передает «Абакан 24».

А «Узник Абакана» пишет, что из-за мороза и энергетического коллапса страдают не только люди, но и техника. В том же аэропорту самолет так замерз, что не смог вылететь в Москву.

На Камчатке утвердили дату и маршрут знаменитой местной гонки на собачьих упряжках. Гонки стартуют 3 марта, пишет «Мачо с Авачи». Длина маршрута составит почти полторы тысячи километров.

«Тридевятое царство» обратило внимание на содержание местных, хабаровских СМИ, и порадовалось. Вместо криминальных сводок и депрессивных экономических прогнозов здесь печатают рассуждения о картофельном пюре и кошачьи гороскопы. Значит, в крае все хорошо и стабильно.

В Магадане житель выиграл в лотерею миллион рублей. По словам «Смотровой вышки», местные газеты и паблики часто указывают, в каком именно отделении почты он купил выигрышный билет. Как будто все счастливые билеты продают именно там.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 22 декабря.