Москва, 15 декабря, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Двое ученых — из России и Германии — стали лауреатами премии ЮНЕСКО — России им. Д. И. Менделеева. Эта премия учреждена при партнерстве компании «ФосАгро» в 2019 году и вручается за научные достижения в интересах устойчивого развития под эгидой ЮНЕСКО.

Дмитрий Иванович Менделеев

Денежное вознаграждение в размере 250 тыс. долларов США, а также золотую медаль и специальный диплом получили профессор, заведующий лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ирина Белецкая и почётный директор Института исследования полимеров имени Макса Планка в Майнце Клаус Мюллен. Белецкая награждена за новаторские разработки новых металлоорганических реакций. Мюллен удостоен премии за открытия в области базовых химических и полимерных дисциплин. Также оба учёных также поощрены за содействие международному сотрудничеству, устойчивому развитию и естественнонаучному образованию.

Приветствуя участников церемонии награждения, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выразил убежденность в том, что исследования и образование должны быть вне политической конъюнктуры и оставаться одним из ярчайших проявлений гуманизма. «В условиях международной турбулентности особенно важно сохранять и развивать наработанные международные связи и отношения, объединять усилия в деле решения актуальных для человечества задач. Мы приветствуем и поддерживаем любые усилия, направленные на развитие международного научно-технологического и образовательного сотрудничества», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По словам президента Российской академии наук Геннадия Красникова, премия служит не только для популяризации исследований в области фундаментальных наук, но и является стимулом для многих исследователей проводить свои научные работы и добиваться выдающихся результатов.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Брито высоко оценила усилия России по продвижению международного сотрудничества в поддержку фундаментальных наук. «Подход Российской Федерации к этому вопросу является огромным вдохновением для нас всех. Мы гордимся возможностью объединить силы в глобальной работе по поддержке фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Сегодня эта задача важна как никогда», — заявила она.

Отдельно Лидия Брито поблагодарила группу «ФосАгро» за многолетнюю поддержку ученых, исследования которых посвящены проблематике устойчивого развития. «Долгосрочное партнёрство, сложившееся между ЮНЕСКО и «ФосАгро», — пример перехода компаний к более устойчивым практикам, а также пример поддержки, оказываемой грядущим поколениям учёных. Наши совместные проекты оказывают важное позитивное воздействие на глобальную научную среду, мотивируют молодых исследователей заниматься решением актуальных задач в области «зелёной химии», — сказала заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков поздравил лауреатов и подчеркнул важность сохранения международных научных связей, несмотря на изменчивую ситуацию в мире. «Для «ФосАгро» большая честь выступить партнёром церемонии вручения премии ЮНЕСКО и правительства России», — заявил он. По словам Лоикова, участие компании в мероприятиях, посвящённых наследию великого русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева, стало доброй традицией. Он напомнил, что в 2019 году ЮНЕСКО выбрала «ФосАгро» партнёром Международного года Периодической таблицы химических элементов. «Примечательно, что идея учреждения премии ЮНЕСКО-России имени Менделеева родилась как раз в рамках международного года», — считает первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро».

«Для нас особенно важно, что премия вручается за научные достижения в интересах устойчивого развития, — подчеркнул Сиродж Лоиков. — Как глобальная компания, мы чувствуем свою ответственность перед будущими поколениями. Поставляя фермерам в 100 странах мира экологичную продукцию, не содержащую опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ, мы вносим свой вклад в создание устойчивого сельского хозяйства, ликвидацию голода, обеспечение продовольственной безопасности».

Напомним, «ФосАгро» с 2013 года вместе с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) в рамках программы «Зеленая химия для жизни» ежегодно вручает молодым учёным гранты на исследования в сферах устойчивого ведения сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения, энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. Проект стал первой в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН инициативой, которая реализуется на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. За семь раундов программы «Зеленая химия для жизни» гранты получили 48 молодых ученых из 32 стран мира.