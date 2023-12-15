Пенза, 15 декабря, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Жители одного из домов в Пензе «оборвали» горячую линию МВД из-за странной бегущей строки на домофоне. Надпись на подъездном домофоне сообщала, что «дом заминирован», и в него скоро якобы врежется БПЛА. На место вызвали кинологов и взрывотехников. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Alexander Legky/Global Look Press

«Вечером 13 декабря в полицию поступили сообщения от жильцов многоквартирного жилого дома по улице 65-летия Победы о том, что на цифровом табло видеодомофона, установленного на входной двери в подъезд, отображается бегущая строка «Дом заминирован. Ожидание попадания беспилотника». Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Указанный дом обследовали сотрудники полиции со служебной собакой и специалисты-взрывотехники. Никаких взрывных устройств обнаружено не было, эвакуировать людей из квартир не стали. А сам домофон проверили, устройство имеет подключение к интернету. Таким образом его могли взломать злоумышленники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее ИА Регнум сообщал, что курьер случайно «заминировал» Центр международной торговли в Москве. Его попросили доставить гипсовую статуэтку и оставить её под одним из припаркованных авто.