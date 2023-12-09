Москва, 9 декабря, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Территорию возле городского вокзала «Рижская» в Москве благоустроили специалисты Комплекса городского хозяйства. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, основной целью работ было улучшение пешеходной и транспортной доступности вокзала.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«Городской вокзал «Рижская» объединяет одноименные станции метро Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий, платформы МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4», — напомнил Пётр Бирюков. Он сообщил, что в ходе благоустройства были обустроены удобные подходы и подъезды к вокзалу. «Поменяли конфигурации улиц для запуска новых маршрутов общественного транспорта, — отметил заместитель мэра Москвы. — Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности «Рижской».

В ходе работ, сообщил Бирюков, воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию. «Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, — отметил он. — Проложили дополнительные водосточные сети, привели в порядок и расширили существующие тротуары, оборудовали новые, заменили асфальт на парковках и проезжей части общей площадью около 50 тыс. квадратных метров».

Почти 120 энергоэффективных фонарей освещают территории, прилегающие к городскому вокзалу «Рижская». Наземные переходы оборудованы опорами контрастного освещения, установили два новых светофора, еще четыре реконструировали, рассказал глава Комплекса городского хозяйства Москвы.

Для пассажиров общественного транспорта появились современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью. В районе «Рижской» обновили газон площадью более 9 тыс. квадратных метров.

Как напомнил Пётр Бирюков, работы велись на Большой Переяславской улице, во 2-м Крестовском переулке, на съездах с Водопроводного переулка у Новорижской эстакады ТТК и Большого Крестовского путепровода, участке проспекта Мира, площади Рижского вокзала, съезде на Сущевский Вал.