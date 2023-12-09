Киев, 9 декабря, 2023, 09:58 — ИА Регнум. В Киеве начали сносить памятник командиру Красной армии времён Гражданской войны Николаю Щорсу в рамках декоммунизации. Об этом сообщает киевская городская государственная администрация (КГГА) в своём Telegram-канале.

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Отмечается, что коммунальные службы приступили к демонтажу расположенного в центре Киева памятника Николаю Щорсу. Перед этим с монумента сняли охранный статус, в дальнейшем он будет храниться в государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова.

Как передавало ИА Регнум, процесс массового сноса памятников на Украине начался в 2015 году, когда в стране приняли закон о «декоммунизации». Сначала нападкам подверглось советское наследие, со временем в стране стали сносить памятники русским политическим деятелям и представителям культуры, в том числе Александру Пушкину.

На Украине были снесены к началу 2022 года более 2,5 тыс. памятников, в том числе памятники Пушкину и Александру Суворову. Также были изменены названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В Киеве в рамках так называемой масштабной кампании по «дерусификации» и «десоветизации» запланировано снести 296 объектов, связанных с СССР или Россией: это 95 памятников и 201 доска или элемент отделки.

Власти Львовской области только за одну неделю снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне.

В частности, два памятника были демонтированы в Стрыйском районе на территории сёл Сулятичи и Заречье. В Самборском районе два памятника советским воинам-освободителям были снесены в сёлах Стрелки и Топельница, в селе Луки демонтирован памятник лётчику Городенцеву, а в посёлке Борыня разрушили один из памятников, входящих в мемориальный комплекс «Слава героям».