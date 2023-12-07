Москва, 7 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. «Сибинтек», внутренний ИТ-интегратор «Роснефти», создал корпоративного оператора «РН-Связь» для обеспечения подразделений и сотрудников компании защищённой сотовой связью. Проект был представлен в рамках Дней IT в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Пресс-служба НК «Роснефть» «Роснефть» представила собственного оператора мобильной связи

«Благодаря созданию собственного корпоративного оператора сотовой связи и внедрению решений на основе технологии Private LTE (pLTE), на удаленных производственных активах компании будет обеспечено высокое качество соединения и безопасная передача данных», — рассказал руководитель службы IT «Роснефти» Юрий Попов.

На сегодняшний день «Сибинтек» ведет строительство собственных узлов связи с использованием базовых станций отечественного производства. Решения на основе pLTE уже внедрены на 20 объектах «Роснефти». Проект реализован полностью на российском оборудовании и представляет собой один из элементов экосистемы, включающей в себя сеть центров обработки данных, корпоративного оператора, систем доставки контента и корпоративных телекоммуникационных и инфраструктурных сервисов.

Решение уже апробировано в суровых условиях Крайнего Севера в рамках флагманского проекта «Восток Ойл». На площадке вахтового городка в «Бухте Север» был внедрен комплекс цифровых сервисов, в том числе таких, как закрытая беспроводная сотовая сеть передачи данных, видеонаблюдение, система голосовой связи PTT (push-to-talk), контроль периметра, а также мониторинг параметров здоровья сотрудников и наличия средств индивидуальной защиты.

«В настоящее время «РН-Связь» имеет все необходимое для обеспечения стабильной связи абонентов», — рассказал директор по связи и базовой инфраструктуре «Сибинтека» Денис Кривенцев. Он добавил, что благодаря строительству собственных узлов связи и присоединения к нескольким федеральным операторам, функционал расширится до типа full-MVNO (модель работы виртуального мобильного оператора, фактически являющегося физическим, но не имеющего своего частотного ресурса).

«Такое решение, помимо беспрецедентного расширения зоны обслуживания, обеспечит исключительную защиту от угроз несанкционированного доступа и безопасность хранения данных о мобильных абонентах, а также даст возможность объединить любые коммуникационные системы компании в одну», — добавил он. Кроме того, по словам Кривенцева, будет обеспечена мобильная связь даже в труднодоступных регионах со слабым покрытием сотовой связи. «Подобного решения сегодня нет на российском рынке», — подчеркнул Денис Кривенцев.

Кроме того, предусматривается возможность интеграции в новую сеть уже действующих и будущих промышленных технологических решений, в том числе разработанных «Сибинтек». Например, «Цифровой завод», «Цифровое месторождение», ЕКТП (единая корпоративная телеметрическая платформа) и система промышленного интернета.

«Роснефть» — лидер инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Компания делает ставку на ускоренную цифровизацию бизнеса, технологии промышленного интернета, которые позволят усилить контроль материальных потоков, исключить фактор человеческих ошибок. Реализация проекта по созданию корпоративного оператора сотовой связи — среди ключевых направлений в рамках стратегии НК «Роснефть» по цифровой трансформации производственных процессов.