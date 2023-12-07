Москва, 7 декабря, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Более двухсот воспитанников спортивно-образовательной программы «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) посетили храм Христа Спасителя в Москве. Дети из Кировска и Апатитов (Мурманская область), Волхова (Ленинградская область), Череповца (Вологодская область) и Балакова (Саратовская область) посетили Москву в рамках фестиваля, посвященного 20-летию проекта. За время существования программы через школу ДРОЗДа прошло более 150 тысяч детей и подростков.

Владимир Югасов ИА REGNUM Крест. Храм Христа Спасителя

Программа пребывания в Москве у воспитанников школы — очень насыщенная. С 6 по 9 декабря они побывают на нескольких экскурсиях, встретятся с прославленными спортсменами, поучаствуют в выступлениях и конкурсах. Визит в столицу России начался посещения главного православного собора страны — храма Христа Спасителя.

Встречу с детьми провел викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла кандидат исторических наук и доктор богословия, председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим (Амельченков).«Перед нашей встречей я ознакомился, в каких школах вы обучаетесь, чему вы посвящаете свое время, и меня порадовало то, что все вы стараетесь сопрягать стремление к науке, занятия спортом, а также возрастание в духовной и патриотической плоскости», — сказал епископ Серафим. По его словам, только всесторонне развиваясь, человеческая личность может правильно формироваться «и духовно, и физически, и нравственно, и разумно». «Человек действительно может обрести счастье, благополучие, может ответить на вопросы о смысле жизни только в том случае, если он старается быть развитым всесторонне, если он старается одновременно постигать науку, развиваться творчески и совершенствоваться духовно», — уверен викарий патриарха Московского.

Епископ Истринский Серафим

Присутствующие на встрече педагоги, тренеры и воспитанники «ДРОЗДа» задали владыке Серафиму множество вопросов, на которые он с удовольствием ответил.

В завершение встречи, длившейся более часа, епископ Серафим вручил всем детям иконы Спаса Нерукотворного с благословением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Затем для воспитанников ДРОЗДа была проведена экскурсия, в ходе которой дети познакомились с историей храма, приобщились к святыням, смогли поставить свечи к иконам.