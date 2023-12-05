Москва, 5 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Некоторые ежедневные привычки вроде недолгого сна и низкой подвижности негативно сказываются на работе мозга. Об этом врач-невролог Наталья Тараненко рассказала 5 декабря изданию aif.ru.

YURI KOCHETKOV / EPA/TASS

Недостаток сна, пояснила специалист, ухудшает когнитивные функции: концентрацию, память и ясность ума. У тех, кто постоянно недосыпает, снижается способность мозга обрабатывать информацию и принимать решения.

Из-за малоподвижного образа жизни сокращается нейропластичность мозга. Из-за этого ухудшается память и умственные способности.

Ещё одна вредная привычка — нерациональное питание с избытком углеводов и насыщенных жиров или с недостатком жирных кислот омега-3. Такой рацион означает, что питательные вещества не поступают в нужном количестве, что тоже сказывается на здоровье.

Из-за постоянного стресса наступает утомление мозга. В конечном итоге это отразится на эффективности его работы.

Курение способствует возникновению инсульта, развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Это связано с сужением сосудов под воздействием никотина и сокращением объёма кислорода, поступающего в мозг.

В число наиболее эффективных способов восстановления работы мозга входит регулярный полноценный сон. Кроме того, полезны регулярные физические упражнения и правильное питание, пояснила Тараненко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врач-терапевт Татьяна Чернышова перечислила простые привычки, которые помогают снизить риск развития деменции. Наряду с занятиями физкультурой и правильным питанием она порекомендовала постоянно пробовать что-то новое, например, ходить по неизвестным маршрутам, изучать языки или чистить зубы левой рукой.