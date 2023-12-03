Москва, 3 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В связи с сильными снегопадами в Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, суммарный прирост снега 3–4 декабря может составить до 12 сантиметров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме», — отметил он. Бирюков подчеркнул, что аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов переведены на круглосуточное дежурство.

Заместитель мэра российской столицы привел данные синоптиков, согласно которым «в период с 3 по 4 декабря в Москве ожидается сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 12 сантиметров».

Начиная с полудня московская коммунальная техника начнет проводить «сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой», сообщил Пётр Бирюков. Для уборки задействованы максимальное количество техники, средства малой механизации, дворники и бригады ручной уборки.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон. На МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

После окончания снегопада начнется очистка от снега и наледи крыш и различных элементов зданий.

Пётр Бирюков призвал москвичей быть предельно внимательными на тротуарах и дорогах, а также по возможности перенести поездки на автомобилях.