Киев, 3 декабря, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу необходимо готовиться к ухудшению конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддержать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — сказал он.

Также Столтенберг указал на то, что страны — члены Североатлантического альянса не смогли удовлетворить возросшие запросы Вооружённых сил Украины на боеприпасы, и отметил, что Киев находится в «критической ситуации».

Ранее генсек НАТО признал, что Европейский союз не в состоянии обеспечить Украину вооружением из-за неспособности европейских стран организовать совместную работу над расширением производства боеприпасов, оружия и техники из-за оборонной междоусобицы.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе заявил, что не может назвать сроки поставок Украине истребителей F-16. При этом он также признал, что современные истребители не смогут помочь ВСУ и коренным образом переломить ситуацию на поле боя.