Рязань, 3 декабря, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов ушёл из жизни в возрасте 69 лет. Об этом 2 декабря сообщил «Севастопольский союз ветеранов десантников».

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«С прискорбием сообщаем, что 2 декабря 2023 года скончался ветеран Воздушно-десантных войск Герой Советского Союза генерал-майор Солуянов Александр Петрович. Память о нем навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека. Командование и ветераны ВДВ приносят слова искреннего и глубокого соболезнования родным и близким Александра Петровича», — сказано в некрологе.

Александру Солуянову присвоили звание Героя Советского Союза 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные во время выполнения интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Под его началом находился батальон 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. На тот момент в звании майора Солуянов участвовал в операции по уничтожению банд мятежников в провинции Парван.

Профессионально организовав взаимодействие между авиацией и артиллерией он выполнил боевую задачу без потерь личного состава и боевой техники и при этом взял в плен свыше 300 бойцов противника и три склада с боеприпасами.

За время афганской войны Солуянов принял участие в 70 операциях, выполняя боевые задачи по уничтожению крупных бандитских групп.

Как рассказали в Союзе ветеранов, когда кинорежиссёр Никита Михалков решил снять видеоклип на песню «Батяня-комбат» в исполнении группы «Любэ» и в армии стали искать того, кто, как в песне «сердце не прятал за спины ребят», то все десантники, не сговариваясь назвали имя Александра Солуянова.