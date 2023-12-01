Москва, 1 декабря, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Создание устойчивого сельского хозяйства в Африке невозможно без опоры на местные кадры и учёных. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, выступая в ходе научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Он рассказал о вкладе компании в обеспечение продовольственного суверенитета Африки.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

В центре обсуждения на панельной сессии «Россия — Африка: от программных установок к практическим результатам» была тема укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества России и африканских государств.

«Поступательный рост экспорта позволяет компании «ФосАгро» вносить всё более ощутимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности самого быстрорастущего континента», — отметил Лоиков. «При этом создание устойчивой экономики, устойчивого сельского хозяйства в Африке невозможно без опоры на местные кадры и учёных», — уверен он. По мнению первого заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро», только местные кадры могут сдать двигателем перехода к устойчивой модели развития. «И наша гуманитарная миссия направлена на их поддержку», — подчеркнул он.

Модератор дискуссии, директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова отметила, что для активизации делового сотрудничества российским компаниям необходимо не только наращивать объёмы торговли, но и непосредственно инвестировать в развитие стран Африки. Одна из областей, в которых российский бизнес уже успешно ведёт проекты — сельское хозяйство и укрепление продовольственной безопасности.

«Чтобы накормить растущее население африканского континента, необходимо не просто импортировать зерно, но и наращивать самостоятельное производство сельскохозяйственной продукции, — уверена Ирина Абрамова. — И тут огромную роль играют минеральные удобрения. При этом компания «ФосАгро» осуществляет не только поставки удобрений, но и реализует образовательные проекты в сфере АПК». Абрамова назвала такую деятельность примером того, что «проблему продовольственной безопасности можно решить как прямыми поставками, так и подготовкой квалифицированных кадров, способствуя устойчивому развитию сельского хозяйства».

Напомним, за последние пять лет «ФосАгро» нарастила поставки в Африку почти в пять раз до 540 тыс. тонн, а в перспективе трех лет планирует нарастить поставки ещё вдвое. Компания является крупнейшим российским поставщиком удобрений в страны Африки с долей в 33% от российского отраслевого экспорта. В ассортимент поставляемой продукции входят инновационные удобрения. Из 57 марок продукции «ФосАгро» 16 являются удобрениями с микроэлементами, которые позволяет учитывать специфику африканских регионов.

Африканские учёные занимают особое место в программе «Зеленая химия», которую «ФосАгро» реализует с 2013 года вместе с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). Напомним, это первая за историю ООН инициатива, которая реализуется на внебюджетной основе за счёт средств российского бизнеса. За семь раундов международное жюри «Зеленой химии» присудило более четверти грантов талантливым учёным из Африки на исследования в сферах устойчивого ведения сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения, энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.

Чтобы воспитать в странах Африки специалистов АПК, способных применять инновационные решения и использовать современные марки минеральных удобрений, «ФосАгро» повышает компетенции аграриев в области устойчивого сельского хозяйства. В рамках совместной с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) программы «Доктора для почв» африканские фермеры в более чем 20 странах континента получили более 800 «почвенных аптечек». Этот набор инструментов для диагностики почв позволяет фермерам самостоятельно оценивать состояние своих полей и определять перечень питательных веществ, которые необходимо вносить для получения максимального урожая, сохранения и восстановления здоровья почв.

Для того, чтобы сделать знания доступными для всех африканских аграриев, в ходе второго саммита «Россия — Африка» «ФосАгро» запустила лекционную платформу Pro Agro Lectorium, где собрала передовые знания российских ученых, топ-менеджеров и экспертов ведущих предприятий АПК. Партнёрами по продвижению платформы на африканском континенте выступили ведущие африканские и российские вузы.

«На сервисе размещены лекции о ведении устойчивого сельского хозяйства, основах минерального питания растений и правильном применении минеральных удобрений. Рассчитываем, что он станет полезным инструментом для формирования в Африке устойчивой модели современного сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности континента», — отметил Сиродж Лоиков.

«Примаковские чтения» — ежегодная международная встреча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики. Форум прошел в Москве 27 -28 ноября при поддержке компании «ФосАгро».