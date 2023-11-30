Киев, 1 декабря, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Прошедшее совещание главы киевского режима Владимира Зеленского о выстраивании усиленной линии обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией свидетельствует о тупиковой ситуации на фронте, заявил 30 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Гончаренко признал, что военно-промышленный комплекс России развивается безумными темпами, что создаёт колоссальную разницу в ресурсах и вооружениях. Он также предположил, что в ближайшее время Вооружённые силы России пойдут в наступление.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Киеве заявили, что военное руководство до сих пор не составило план ведения боевых действий в 2024 году. По словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, генеральному штабу необходимо проработать ряд вопросов перед согласованием этого плана.