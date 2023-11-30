Москва, 30 ноября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Тело сына грузинского политика Давида Тархан-Моурави Иорама обнаружили в запертой московской квартире. Тело лежало в ванной. Полиция проверяет и устанавливает причину смерти мужчины. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Совет Федерации Федерального собрания РФ Давид Тархан-Моурави

В полицию 26 ноября обратился знакомый Иорама Тархана, он сообщил, что приехал в гости к своему другу и увидел, что в квартире мужчины горел свет. Но на телефонные звонки Иорам не отвечал и дверь в квартиру тоже не открывал. На место направили наряд полиции. Оперативники вскрыли дверь в квартиру и в ванной комнате нашли тело 35-летнего Иорама Тархана — сына грузинского политика Давида Тархан-Моурави.

«В квартире на улице Песчаной после вскрытия входной двери было обнаружено тело владельца квартиры — 35-летнего уроженца Тбилиси. Давность наступления смерти на момент обнаружения составляла около 2–3 часов», — рассказал собеседник агентства.

Тело Иорама Тархана направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По данному факту полиция проводит проверку, опрашивает соседей и родственников.

Отец погибшего Давид Тархан-Моурави — грузинский государственный и политический деятель, представитель древнего грузинского княжеского рода. Давид Иорамович возглавляет партию «Альянс патриотов Грузии», получившую места в парламенте на выборах 2016 года. Тархан-Моурави представлял оппозицию правительству Саакашвили.