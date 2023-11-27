Киев, 28 ноября, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины высокими темпами теряют хорошо подготовленных бойцов в ходе боёв с ВС России, сообщило британское издание Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Скоро пойдёт третий год конфликта на Украине, и ВСУ стремительно теряют свою хорошо обученную пехоту на передовой, а их шансы на победу иссякают», — говорится в материале.

Авторы отметили, что Украина также существенно отстаёт от России в сфере производства и приобретения оружия и техники, несмотря на то, что Владимир Зеленский регулярно пытается добиться от западных союзников дополнительной военной помощи.

Кроме того, в последнее время ВСУ столкнулись с проблемой набора в свои ряды добровольцев и их последующей подготовкой.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины за прошедшую неделю потеряли только на донецком направлении 1680 военных, в то время как ВС России удалось отразить 22 атаки. Также украинские войска потеряли четыре танка, десять боевых бронированных машин, 14 артиллерийских орудий и 18 автомобилей.